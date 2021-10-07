2021-10-07: Нафта Brent торгується майже по $81 за барель

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-10-07: Нафта Brent торгується майже по $81 за барель

Котирування нафти продовжують знижуються після падіння майже на 2% напередодні на тлі зростання запасів у США, а також на зниженні ціни газу на обіцянках Росії збільшити поставки в Європу.

Про це пише «Investing.com».

За даними Міненерго США, комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня збільшилися на 2,35 млн барелів – до 420,89 млн барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгуюється на NYMEX, збільшилися минулого тижня на 1,5 млн барелів.

На 8:10 за київським часом грудневі ф’ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,3 (0,37%), до $80,78 за барель.

У середу Brent подешевшала на $1,48 (1,8%), до $81,08 за барель. Листопадові ф’ючерси на WTI до цього часу дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,63 (0,81%), до $76,8 за барель.

За попередню сесію контракт подешевшав на $1,5 (1,9%), до $77,43 за барель. Товарні запаси бензину в США виросли минулого тижня на 3,26 млн барелів, дистилятів – зменшилися на 396 тисяч барелів.

«Високі ціни не енергоносії в основному обумовлені недоліком поставок, і, ймовірно, ситуація зміниться після зими, – зазначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. в Сінгапурі Хоуі Лі. – Я вважаю обгрунтованими поточні ціни на нафту, але як і раніше сумніваюся, що вони можуть піднятися до $100 за барель».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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