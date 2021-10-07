Баварія може стати споживачем водню з України

Питання співпраці в напрямку розвитку водню та перспектив постачання водню до Баварії обговорили під час зустрічі заступника Міністра енергетики України Юлії Підкоморної з Державний міністром у справах Європи та міжнародних відносин федеральної землі Баварія Мелані Гумль.

Повідомляє Міненерго.

Юлія Підкоморна поінформувала про роботу Міненерго щодо розроблення Водневої стратегії та зазначила, що Україна бачить у Німеччині стратегічного партнера із значним потенціалом поглиблення співробітництва, зокрема в рамках українсько-німецького енергетичного партнерства.

Сторони обговорили посилення співпраці щодо наукових досліджень, впровадження наукових програм на рівні університетів, профільних наукових інститутів, залучення досвіду Німеччини для розробки Водневої стратегії.

Наразі в Україні триває активна робота з розроблення Стратегії розвитку водневої енергетики в Україні до 2030 року із залученням національних експертів та авторитетних міжнародних експертів, зокрема за підтримки Світового банку. На майданчику Міненерго працює відповідна міжвідомча робоча група, до складу групи входять профільні ЦОВВ, державні компанії, установи, науково-дослідні інститути, провідні експерти, асоціації, члени парламенту.

«Міністерство енергетики працює над розробкою нормативно-правової бази для розвитку виробництва та використання водню в Україні із врахуванням міжнародного досвіду та стандартів. Україна прагне створити повний цикл водневої економіки, в який входять виробництво, транспортування, зберігання та споживання водню», — зазначила заступник Міністра.

Сторони домовились в найближчий час окреслити конкретні заходи для співпраці з розроблення та впровадження водневих технологій.

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