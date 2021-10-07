Ціни на АЗС 7 жовтня завмерли в нервовому очікуванні

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 7 жовтня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.10% (3.0 коп/л) до 28.44 грн/л, бензину А-95 євро змінилася на 0.0% (1.0 коп/л) — 30.21 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.90 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 7 жовтня 2021 р змінився в ціні на 0.25 % (4.0 коп/л) до 17.46 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 57,8 %.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|28.44
|24.50
|0.09
|0.39
|Бензин А-95 евро
|30.21
|26.00
|0.03
|0.22
|Дизельное топливо Евро
|28.90
|24.50
|0.04
|0.58
|Сжиженный газ
|17.46
|14.99
|0.25
|0.75
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