На саміті ЄС 21 жовтня обговорюватимуть реформу енергоринку

21-22 жовтня в Брюсселі пройде саміт, головною темою якого буде реформа енергоринку Євросоюзу.
Про це сказав голова Європейської ради Шарль Мішель, пише Оfficelife.
Як вважає Шарль Мішель, вирішення енергетичної кризи ЄС вимагає використання політичного простору.
Також на зустрічі проаналізують ціноутворення газових контрактів і оцінять пропозиції Іспанії і Франції щодо зміни ситуації на енергоринку.
«Термінал» писав, 5 жовтня міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що Париж і Мадрид пропонують використовувати регульовані тарифи на енергію.
При цьому ціни на електрику повинні співвідноситися з цінами на її виробництво, а не з цінами на газ. Також має бути створена система спільного контролю запасів газу в Євросоюзі. Пропозиція Польщі про спільні закупівлі газу у зовнішніх постачальників не отримала підтримки. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що зараз як ніколи необхідно зниження залежності Євросоюзу від імпорту вуглецевого палива, 90% якого країни ЄС закуповують за кордоном.