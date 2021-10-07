На саміті ЄС 21 жовтня обговорюватимуть реформу енергоринку

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги: ,

На саміті ЄС 21 жовтня обговорюватимуть реформу енергоринку

21-22 жовтня в Брюсселі пройде саміт, головною темою якого буде реформа енергоринку Євросоюзу.

Про це сказав голова Європейської ради Шарль Мішель, пише Оfficelife.

Як вважає Шарль Мішель, вирішення енергетичної кризи ЄС вимагає використання політичного простору.

Також на зустрічі проаналізують ціноутворення газових контрактів і оцінять пропозиції Іспанії і Франції щодо зміни ситуації на енергоринку.

«Термінал» писав,  5 жовтня міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер повідомив, що Париж і Мадрид пропонують використовувати регульовані тарифи на енергію.

При цьому ціни на електрику повинні співвідноситися з цінами на її виробництво, а не з цінами на газ. Також має бути створена система спільного контролю запасів газу в Євросоюзі. Пропозиція Польщі про спільні закупівлі газу у зовнішніх постачальників не отримала підтримки. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що зараз як ніколи необхідно зниження залежності Євросоюзу від імпорту вуглецевого палива, 90% якого країни ЄС закуповують за кордоном.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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