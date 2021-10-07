«Оператор ринку» презентував пропозиції щодо зміни роботи платформи РДН та ВДР

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги:

«Оператор ринку» презентував пропозиції щодо зміни роботи платформи РДН та ВДР

Державне підприємство «Оператор ринку» ініціювало зміни до Правил ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, що передбачають чотири ключові новації в роботі цих сегментів ринку електричної енергії.

Новації були презентовані учасникам ринку.

Мова йде про новий порядок оплати фіксованого платежу, застосування ЕСКРОУ рахунків одразу у кількох банках, оформлення актів купівлі-продажу електроенергії в електронному вигляді та впровадження гнучких і пов’язаних  блочних заявок.

29 вересня 2021 року проєкт даних змін було схвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для обговорення з учасниками ринку електричної енергії.

Новий порядок оплати фіксованого платежу дає змогу  учаснику РДН/ВДР не сплачувати фіксований платіж, якщо компанія не планує користуватися програмним забезпеченням «Оператора ринку» протягом місяця. При цьому компанія не позбавляється статусу учасника РДН і ВДР.

Застосування ЕСКРОУ рахунків в декількох банках, з якими співпрацює ДП «Оператор ринку», спрощує учасникам ринку роботу на РДН і ВДР та розширює їх можливості щодо управління залишками грошових коштів на банківських рахунках.

Акти купівлі-продажу та приймання-передачі електричної енергії складатимуться в електронному вигляді в програмному комплексі  «Оператора ринку» та підписуватимуться КЕП уповноважених осіб підприємства та учасників РДН і ВДР. У разі несвоєчасного підписання актів участь в роботі ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку буде призупинена.

Нові торгові продукти — гнучка заявка та пов’язана блочна заявка. Гнучкі та пов’язані блочні заявки входять до переліку продуктів, які використовуються при об’єднанні ринків «на добу наперед» Європи. Це затверджено рішенням Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) наприкінці 2020 року. Тому впровадження таких торгових продуктів в роботі «Оператора ринку» сприятиме об’єднанню ринків електричної енергії Європи та України.

Нагадаємо, ці торгові продукти успішно пройшли тестування весною цього року і технічно готові для впровадження в роботу «Оператора ринку» після затвердження НКРЕКП запропонованої редакції змін до Правил РДН і ВДР.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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