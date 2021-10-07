«Оператор ринку» презентував пропозиції щодо зміни роботи платформи РДН та ВДР

Державне підприємство «Оператор ринку» ініціювало зміни до Правил ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку, що передбачають чотири ключові новації в роботі цих сегментів ринку електричної енергії.

Новації були презентовані учасникам ринку.

Мова йде про новий порядок оплати фіксованого платежу, застосування ЕСКРОУ рахунків одразу у кількох банках, оформлення актів купівлі-продажу електроенергії в електронному вигляді та впровадження гнучких і пов’язаних блочних заявок.

29 вересня 2021 року проєкт даних змін було схвалено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, для обговорення з учасниками ринку електричної енергії.

Новий порядок оплати фіксованого платежу дає змогу учаснику РДН/ВДР не сплачувати фіксований платіж, якщо компанія не планує користуватися програмним забезпеченням «Оператора ринку» протягом місяця. При цьому компанія не позбавляється статусу учасника РДН і ВДР.

Застосування ЕСКРОУ рахунків в декількох банках, з якими співпрацює ДП «Оператор ринку», спрощує учасникам ринку роботу на РДН і ВДР та розширює їх можливості щодо управління залишками грошових коштів на банківських рахунках.

Акти купівлі-продажу та приймання-передачі електричної енергії складатимуться в електронному вигляді в програмному комплексі «Оператора ринку» та підписуватимуться КЕП уповноважених осіб підприємства та учасників РДН і ВДР. У разі несвоєчасного підписання актів участь в роботі ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку буде призупинена.

Нові торгові продукти — гнучка заявка та пов’язана блочна заявка. Гнучкі та пов’язані блочні заявки входять до переліку продуктів, які використовуються при об’єднанні ринків «на добу наперед» Європи. Це затверджено рішенням Агентства з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) наприкінці 2020 року. Тому впровадження таких торгових продуктів в роботі «Оператора ринку» сприятиме об’єднанню ринків електричної енергії Європи та України.

Нагадаємо, ці торгові продукти успішно пройшли тестування весною цього року і технічно готові для впровадження в роботу «Оператора ринку» після затвердження НКРЕКП запропонованої редакції змін до Правил РДН і ВДР.