Прем’єр-мінстр розповів про кроки України для подолання енергетичної кризи

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги: , , , , ,

Прем’єр-мінстр розповів про кроки України для подолання енергетичної кризи

Енергетична криза сьогодні набула світового масштабу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 7 жовтня.

Пише Урядовий портал.

«Європа вперше стикнулася з ціною газу, яка б’є рекорди щодня. Ми маємо в сховищах сьогодні достатній запас газу — майже 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україні необхідно збільшувати видобуток газу.

«Відсутність розвитку власного видобутку газу — злочин проти держави. Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, маємо KPI для «Нафтогазу» зі збільшення власного видобутку щонайменше на 10% цього й наступного року. Це наша стратегія з енергонезалежності», — відзначив Глава Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Україна близька до інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E. За його словами, вже вдало пройдено технічний аудит і залишаються лише деякі політичні питання.

На думку Дениса Шмигаля, оптимістичним проектом є й виробництво водню в Україні. Він підкреслив, що небагато країн мають можливості для його масового виробництва, на відміну від України.

«Тому Україна зацікавлена у виробництві водню. Бізнес уже відреагував — маємо перший контракт на виробництво 100 МВт водню на рік. Це буде частиною державної стратегії на рівні розвитку альтернативних джерел енергії», — відзначив очільник Уряду.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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