Прем’єр-мінстр розповів про кроки України для подолання енергетичної кризи

Енергетична криза сьогодні набула світового масштабу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 7 жовтня.

Пише Урядовий портал.

«Європа вперше стикнулася з ціною газу, яка б’є рекорди щодня. Ми маємо в сховищах сьогодні достатній запас газу — майже 19 млрд кубометрів. Цього достатньо, щоб пройти опалювальний сезон», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україні необхідно збільшувати видобуток газу.

«Відсутність розвитку власного видобутку газу — злочин проти держави. Ми уклали 8 угод про розподіл продукції, маємо KPI для «Нафтогазу» зі збільшення власного видобутку щонайменше на 10% цього й наступного року. Це наша стратегія з енергонезалежності», — відзначив Глава Уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Україна близька до інтеграції в європейську енергомережу ENTSO-E. За його словами, вже вдало пройдено технічний аудит і залишаються лише деякі політичні питання.

На думку Дениса Шмигаля, оптимістичним проектом є й виробництво водню в Україні. Він підкреслив, що небагато країн мають можливості для його масового виробництва, на відміну від України.

«Тому Україна зацікавлена у виробництві водню. Бізнес уже відреагував — маємо перший контракт на виробництво 100 МВт водню на рік. Це буде частиною державної стратегії на рівні розвитку альтернативних джерел енергії», — відзначив очільник Уряду.

Раніше Термінал писав, що у Міненерго готуються до випробувань енергосистеми України в ізольованому режимі.