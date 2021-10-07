Стефанішина: Спроби Росії впливати на всю Європу мають отримати відповідь

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Варшавському безпековому форумі заявила, що Росія отримує карт-бланш для подальшої військової агресії.

Ольга Стефанішина підкреслила, що за останні 20 років Росія раз за разом використовувала енергетичний шантаж щодо різних країн, зокрема Латвії, Чехії, України, Грузії, Білорусі.

«‎Північний потік-2 є найбільш амбітним політичним проектом Росії, адже завдяки цьому їй більше не потрібно буде «працювати» з кожною країною Європи окремо. Мета Росії — охопити своїм гібридним впливом всю Європу одразу. І сьогодні зниження поставок газу до Європи та провокація зростання цін на блакитне паливо є черговим шантажем зі сторони Росії, аби домогтися свого»‎, – сказала Віце-прем’єр-міністр.

Урядовиця також наголосила, що в енергетичній стратегії РФ до 2020 року було визначено, що роль Росії на світових енергетичних ринках багато в чому визначатиме її геополітичний вплив.

«‎Цей принцип був успішно впроваджений і сьогодні ми це бачимо на прикладі Північного потоку-2. Заяви про те, що енергоресурси не можуть бути використані як зброя, мають бути супроводжені конкретними діями. Ми вважаємо, що червоні лінії вже були перейдені»‎, – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр також зазначила, що спроби Росії впливати на всю Європу мають отримати відповідь колективної Європи.

За словами урядовиці, сьогодні також дуже важливо, аби були витримані усі процедури, що стосуються сертифікації газопроводу та надання висновків щодо відповідності цього проекту вимогам Третього енергетичного пакету.

«‎Це також важливо і для України, яка впровадила європейські правила, провела анбандлінг «Нафтогазу» та запровадила прозорі правила роботи на енергетичному ринку. Такий підхід має працювати абсолютно для всіх без виключення»‎, – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Ольга Стефанішина також підкреслила важливість для європейських партнерів розпочати роботу над новою візією щодо енергетично стійкості.