Транзит газу через ГТС України до ЕС у вересні склав більше 3,2 млрд кубометрів

Обновлено: Октябрь 07, 2021. Тэги: ,

Транзит газу через ГТС України до ЕС у вересні склав більше 3,2 млрд кубометрів

У вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд куб. м.

Інформує Оператор ГТС України.

Найбільші обсяги надійшли до Словаччини — 1,989 млрд куб. м або 61,1% від загальних обсягів транзиту. До Польщі Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранспортував 332 млн куб. м газу, до Угорщини – 742 млн куб. м, до Молдови – 194 млн куб. м.

Оскільки на вересень 2021 року Газпром бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. У результаті, середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн куб. м — до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

Транзит природного газу через Україну за 9 місяців 2021 року склав 32,666 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування склав 119 млн куб. м.

Всього до Словаччини надійшло 20,314 млрд куб. м газу, до Угорщини — 6,799 млрд куб. м, до Польщі — 2,886 млрд куб. м, до Молдови — 2,272 млрд куб. м та до Румунії — 0,394 млрд куб. м.

Раніше Термінал писав, що Газпром не забронював додаткові потужності ГТС України на жовтень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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