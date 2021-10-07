Транзит газу через ГТС України до ЕС у вересні склав більше 3,2 млрд кубометрів

У вересні 2021 року транзит природного газу українською ГТС до країн Європи склав 3,257 млрд куб. м.

Інформує Оператор ГТС України.

Найбільші обсяги надійшли до Словаччини — 1,989 млрд куб. м або 61,1% від загальних обсягів транзиту. До Польщі Оператор ГТС України (ОГТСУ) протранспортував 332 млн куб. м газу, до Угорщини – 742 млн куб. м, до Молдови – 194 млн куб. м.

Оскільки на вересень 2021 року Газпром бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. У результаті, середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України цього місяця знизились до 109 млн куб. м — до мінімального обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

Транзит природного газу через Україну за 9 місяців 2021 року склав 32,666 млрд куб. м, а середньодобовий обсяг транспортування склав 119 млн куб. м.

Всього до Словаччини надійшло 20,314 млрд куб. м газу, до Угорщини — 6,799 млрд куб. м, до Польщі — 2,886 млрд куб. м, до Молдови — 2,272 млрд куб. м та до Румунії — 0,394 млрд куб. м.

Раніше Термінал писав, що Газпром не забронював додаткові потужності ГТС України на жовтень.