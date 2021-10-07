В дрібному опті 7 жовтня ціни мали тенденцію до збільшення

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 7 жовтня 2021 р відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.61% (17 коп/л) до 27.80 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день змінилася на 0.14% (4 коп/л) до 28.51 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.65% (17 коп/л) до 26.77 грн/л.
|Вид топлива
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.80
|0.61
|2.59
|3.52
|Бензин А-95 євро
|28.51
|0.14
|2.50
|2.87
|Дизельне пальне євро
|26.77
|0.65
|3.93
|12.43
Довідково:
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