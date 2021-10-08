АМКУ рекомендує Нафтогазу переглянути умови договорів з виробниками тепла

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , ,

АМКУ рекомендує Нафтогазу переглянути умови договорів з виробниками тепла
Антимонопольний комітет рекомендує газопостачальній компанії «Нафтогаз Трейдинг» переглянути умови договорів з виробниками тепла на постачання газу.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет за зверненнями теплокомуненерго перевірив умови договорів на постачання газу, які пропонує Нафтогаз. Під час перевірки АМКУ встановив, що газопостачальник, маючи ознаки домінуючого становища на ринку, пропонує такі умови контракту, які неможливо було б виставити у разі існування значної конкуренції на ринку.

Зокрема, за умовами договору, ТКЕ не зможуть перейти до іншого постачальника газу, доки не розрахуються за отримане паливо з Нафтогазом. В АМКУ зауважили, що заборгованість підприємств перед НАКом унеможливлює зміну газопостачальника та змушує ТКЕ працювати з Нафтогазом як єдиним постачальником палива.

Крім того, споживачі у період дії контракту не можуть використувати газ від інших постачальників, а ціна в договорі зафіксована не на весь період його дії.

За обов’язковими рекомендаціями АМКУ, ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» має «припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції , <…> шляхом приведення умов договорів постачання природного газу з виробниками теплової енергії до умов Правил постачання природного газу».

Про результати розгляду рекомендацій «Нафтогаз Трейдинг» має повідомити Антимонопольний комітет протягом 10 днів після їх отримання.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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