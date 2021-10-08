АМКУ рекомендує Нафтогазу переглянути умови договорів з виробниками тепла

Антимонопольний комітет рекомендує газопостачальній компанії «Нафтогаз Трейдинг» переглянути умови договорів з виробниками тепла на постачання газу.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет за зверненнями теплокомуненерго перевірив умови договорів на постачання газу, які пропонує Нафтогаз. Під час перевірки АМКУ встановив, що газопостачальник, маючи ознаки домінуючого становища на ринку, пропонує такі умови контракту, які неможливо було б виставити у разі існування значної конкуренції на ринку.

Зокрема, за умовами договору, ТКЕ не зможуть перейти до іншого постачальника газу, доки не розрахуються за отримане паливо з Нафтогазом. В АМКУ зауважили, що заборгованість підприємств перед НАКом унеможливлює зміну газопостачальника та змушує ТКЕ працювати з Нафтогазом як єдиним постачальником палива.

Крім того, споживачі у період дії контракту не можуть використувати газ від інших постачальників, а ціна в договорі зафіксована не на весь період його дії.

За обов’язковими рекомендаціями АМКУ, ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» має «припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції , <…> шляхом приведення умов договорів постачання природного газу з виробниками теплової енергії до умов Правил постачання природного газу».

Про результати розгляду рекомендацій «Нафтогаз Трейдинг» має повідомити Антимонопольний комітет протягом 10 днів після їх отримання.