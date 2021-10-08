Cпрощено процедуру участі в конкурсі на будівництво генеруючої потужності

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом», яку Міненерго розробило спільно з НКРЕКП та НЕК «Укренерго», схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 6 жовтня.

Про це пише пресслужба Міненерго.

Змінами до Постанови удосконалено умови конкурсної процедури. А саме:

- скорочено терміни проведення різних етапів конкурсу,

- спрощено процедуру участі в конкурсі для потенційних інвесторів,

- уточнено механізм визначення граничної ціни (із залученням НКРЕКП),

- передбачено надання інвесторам додаткових гарантій щодо забезпечення своєчасної плати за розвиток генеруючих потужностей тощо.

Прийняте рішення дозволить прискорити проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, сприятиме забезпеченню операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України та підвищить ефективність режимів її функціонування.

Нагадаємо, зазначений Порядок затверджено на виконання статті 29 Закону України «Про ринок електричної енергії» постановою Кабінету Міністрів від 10.07.2019 № 677 для врегулювання питань покриття прогнозованого попиту у разі очікуваного дефіциту генеруючої потужності.

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