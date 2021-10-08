Cпрощено процедуру участі в конкурсі на будівництво генеруючої потужності

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , , ,

Cпрощено процедуру участі в конкурсі на будівництво генеруючої потужності

Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом», яку Міненерго розробило спільно з НКРЕКП та НЕК «Укренерго», схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 6 жовтня.
Про це пише пресслужба Міненерго.

Змінами до Постанови удосконалено умови конкурсної процедури. А саме:

- скорочено терміни проведення різних етапів конкурсу,

- спрощено процедуру участі в конкурсі для потенційних інвесторів,

- уточнено механізм визначення граничної ціни (із залученням НКРЕКП),

- передбачено надання інвесторам додаткових гарантій щодо забезпечення своєчасної плати за розвиток генеруючих потужностей тощо.
Прийняте рішення дозволить прискорити проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, сприятиме забезпеченню операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України та підвищить ефективність режимів її функціонування.

Нагадаємо, зазначений Порядок  затверджено на виконання статті 29 Закону України «Про ринок електричної енергії» постановою Кабінету Міністрів від 10.07.2019 № 677 для врегулювання питань покриття прогнозованого попиту у разі очікуваного дефіциту генеруючої потужності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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