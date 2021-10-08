Компанії понад 10 галузей промисловості стануть збитковими в листопаді через ціни на газ — дослідження ФРУ

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Компанії понад 10 галузей промисловості стануть збитковими в листопаді через ціни на газ — дослідження ФРУ

Компанії галузей промисловості, де в собівартості товарів, мінімум, 7% займає ціна на газ, в листопаді при нинішніх цінах за кубометр газу будуть збитковими, а в листопаді-грудні очікуються зупинки підприємств і зниження потужностей.

Про це сказав  голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму.

«У серпні за ціною на газ стався переломний момент, вона досягла 14 тис. грн за куб. У вересні близько 40% досліджуваних галузей були збитковими через високу ціну на газ, а в жовтні збитки, як очікується, покажуть 60%. При нинішній ціні на газ 100% досліджуваних галузей будуть збитковими «, — сказав Олійник.

Дослідження стосується галузей економіки, в собівартості товарів яких споживання газу на початок року було, як мінімум, 7%. Це галузі хімічної промисловості, виробництво кераміки, скла, низки галузей харчової промисловості (цукрова, хлібопекарська, молочна тощо). Всього понад 10 галузей.

«Більш того, ми бачимо, що в листопаді-грудні підприємства декларують, що будуть зупиняти виробництво або знижувати потужності. Близько 60% досліджуваних підприємств заявили про такі плани», — додав голова Ради Федерації роботодавців.  Крім цього, дослідження ФРУ показало, що очікуються значні касові розриви.

«Звичайно, ці касові розриви стануть додатковим ризиком, тому, якщо уряд не полегшить удар на ці галузі, то платоспроможність компаній впаде до кризового рівня і вони не зможуть робити передоплату енергоресурсів», — сказав Дмитро Олійник.

«Термінал» писав, Ціни на природний газ на «Українській енергетичній біржі» встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) на умовах передоплати.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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