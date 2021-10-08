Компанії понад 10 галузей промисловості стануть збитковими в листопаді через ціни на газ — дослідження ФРУ

Компанії галузей промисловості, де в собівартості товарів, мінімум, 7% займає ціна на газ, в листопаді при нинішніх цінах за кубометр газу будуть збитковими, а в листопаді-грудні очікуються зупинки підприємств і зниження потужностей.

Про це сказав голова Ради Федерації роботодавців Дмитро Олійник в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму.

«У серпні за ціною на газ стався переломний момент, вона досягла 14 тис. грн за куб. У вересні близько 40% досліджуваних галузей були збитковими через високу ціну на газ, а в жовтні збитки, як очікується, покажуть 60%. При нинішній ціні на газ 100% досліджуваних галузей будуть збитковими «, — сказав Олійник.

Дослідження стосується галузей економіки, в собівартості товарів яких споживання газу на початок року було, як мінімум, 7%. Це галузі хімічної промисловості, виробництво кераміки, скла, низки галузей харчової промисловості (цукрова, хлібопекарська, молочна тощо). Всього понад 10 галузей.

«Більш того, ми бачимо, що в листопаді-грудні підприємства декларують, що будуть зупиняти виробництво або знижувати потужності. Близько 60% досліджуваних підприємств заявили про такі плани», — додав голова Ради Федерації роботодавців. Крім цього, дослідження ФРУ показало, що очікуються значні касові розриви.

«Звичайно, ці касові розриви стануть додатковим ризиком, тому, якщо уряд не полегшить удар на ці галузі, то платоспроможність компаній впаде до кризового рівня і вони не зможуть робити передоплату енергоресурсів», — сказав Дмитро Олійник.

«Термінал» писав, Ціни на природний газ на «Українській енергетичній біржі» встановили новий історичний максимум, перевищивши 20 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ) на умовах передоплати.