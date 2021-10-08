Міненерго призначило нових членів наглядової ради МГУ

Наказом №229 від 01 жовтня 2021 року Міненерго призначено до наглядової ради АТ «МГУ» з 05 жовтня 2021 року зі строком повноважень три роки таких незалежних членів наглядової ради: Ян Чадам, Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко, а також Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник – як представникі держави.

Про це пише пресслужба Міненерго.

У відповідності до постанови Уряду № 1025 від 29 вересня, заступника Міністра енергетики з європейської інтеграції визначено відповідальним за управління корпоративними правами операторів системи передач електричної енергії та газу.

Наразі формується відповідальний структурний підрозділ, а також затверджено програму відповідності та визначено Уповноваженого з відповідності Міненерго, який підпорядковується безпосередньо Міністру.

Розпорядженням Кабміну України № 833-р від 28 липня 2021 року Уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки про передачу повноважень з управління корпоративними правами НЕК «Укренерго» від Міністерства фінансів до Міністерства енергетики. Також Міненерго отримало повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі АТ «Магістральні газопроводи України», і функції з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства «Оператор ринку».