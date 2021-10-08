Міненерго призначило нових членів наглядової ради МГУ

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , ,

Міненерго призначило нових членів наглядової ради МГУ

Наказом №229 від 01 жовтня 2021 року Міненерго призначено до наглядової ради АТ «МГУ» з 05 жовтня 2021 року зі строком повноважень три роки таких незалежних членів наглядової ради: Ян Чадам, Уберт Беттонвіль, Ірина Марушко, а також  Тетяна Федорова і Віктор Пинзеник – як представникі держави.

Про це пише пресслужба Міненерго.
У відповідності до постанови Уряду № 1025 від 29 вересня, заступника Міністра енергетики з європейської інтеграції визначено відповідальним за управління корпоративними правами операторів системи передач електричної енергії та газу.

Наразі формується відповідальний структурний підрозділ, а також затверджено програму відповідності та визначено Уповноваженого з відповідності Міненерго, який підпорядковується  безпосередньо Міністру.

Розпорядженням Кабміну України № 833-р від 28 липня 2021 року Уряд підтримав пропозицію Міністерства економіки про передачу повноважень з управління корпоративними правами НЕК «Укренерго»  від Міністерства фінансів  до Міністерства енергетики. Також Міненерго отримало повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі АТ «Магістральні газопроводи України», і функції з управління єдиним майновим комплексом держпідприємства «Оператор ринку».

Автор:

(Всего статей: 19096)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: