Нафта завершує в плюсі сьомий тиждень поспіль

Ціни на нафту піднімаються в п’ятницю, завершуючи зростанням сьомий тиждень поспіль на тлі нестачі енергоносіїв як в Європі, так і в азіатських країнах.



Міністерство енергетики США заявило в четвер, що зараз не планує продаж нафти зі стратегічного резерву, хоча раніше міністр енергетики країни Дженніфер Гренхолм говорила, що така можливість обговорюється, пише Investing.com.

«США розглядають всі можливості» для того, щоб заспокоїти нафтовий ринок і стримати зростання цін «, — заявила Гренхолм в середу в ході саміту Energy Transition Strategies, проведеного Financial Times.

Її слова, а також обіцянки Росії збільшити поставки газу в Європу, призвели до зниження цін на нафту в четвер. Ринок, однак, розвернувся до зростання, коли Міненерго США заявило, що слова Гренхолм ставилися до вже схваленим раніше Конгресом продажу нафти зі стратегічного резерву, а не до нових кроків.

За останні три місяці Brent подорожчала на 13%, WTI — на 11%. Підйому цін сприяло істотне збільшення попиту на нафту в економіці, що відновлюється від наслідків пандемії COVID-19. При цьому пропозиція на ринку скоротилася через ураган «Іда», який призвів до призупинення і довгому відновленню видобутку в Мексиканській затоці. Ситуацію посилила енергетична криза в Європі, де ціни на газ досягли рекордних максимумів, а також в Азії, де вже відзначаються перебої з енергопостачанням.

«Зростання попиту на нафту на тлі енергетичної кризи, ймовірно, буде основним двигуном підйому ринку в найближчі тижні», — відзначає головний аналітик по сировинному сектору Australia and New Zealand Banking Group Деніел Хайнс. «Ми очікуємо, що запаси нафти продовжать знижуватися, оскільки компанії будуть все активніше перемикатися з газу на менш дорогу нафту перед зимовим сезоном. Це підштовхне ціни на нафту ще вище», — наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Вартість грудневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:21 кск в п’ятницю становить $82,97 за барель, що на $1,02 (1,24%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $0,87 (1,1%) — до $81,95 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $1,12 (1,43%) — до $79,42 за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $0,87 (1,1%) — до $78,3 за барель.