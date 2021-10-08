Нафтогаз закликає тепловиробників прискорити укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ

Обновлено: Октябрь 08, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз закликає тепловиробників прискорити укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає підприємства – тепловиробники прискорити роботу з укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ для якнайшвидшого розблокування їх рахунків, своєчасного початку опалювального сезону та сталого його проходження.

Про це пише пресслужба НАК.

Відповідний алгоритм врегулювання заборгованості правлінням Нафтогазу схвалений ще 7 вересня. Інформація про можливість підписання мирових угод доведена до підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) через Міністерство розвитку громад та територій України 10 вересня.

Однак, за майже місяць з відповідними пакетами документів до Нафтогазу звернулося лише 15 ТКЕ з потенційних 60 підприємств-підписантів.

Відповідні угоди з ТКЕ, основний борг яких складає менше 10 млн грн, передбачають його виплату рівними частинами протягом 60 місяців. В свою чергу тепловиробники з більшим боргом зможуть сплатити його рівними частинами протягом 72 місяців.

Нагадаємо, підписання мирових угод щодо погашення заборгованості за газ є важливою складовою домовленостей, закріплених Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, укладеного 30 вересня за участі Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, НАК «Нафтогаз України», «Асоціації міст України», Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Термінал» писав, напередодні опалювального сезону борг облгазів становить 8,8 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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