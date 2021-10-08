Нафтогаз закликає тепловиробників прискорити укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» закликає підприємства – тепловиробники прискорити роботу з укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ для якнайшвидшого розблокування їх рахунків, своєчасного початку опалювального сезону та сталого його проходження.

Про це пише пресслужба НАК.

Відповідний алгоритм врегулювання заборгованості правлінням Нафтогазу схвалений ще 7 вересня. Інформація про можливість підписання мирових угод доведена до підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) через Міністерство розвитку громад та територій України 10 вересня.

Однак, за майже місяць з відповідними пакетами документів до Нафтогазу звернулося лише 15 ТКЕ з потенційних 60 підприємств-підписантів.

Відповідні угоди з ТКЕ, основний борг яких складає менше 10 млн грн, передбачають його виплату рівними частинами протягом 60 місяців. В свою чергу тепловиробники з більшим боргом зможуть сплатити його рівними частинами протягом 72 місяців.

Нагадаємо, підписання мирових угод щодо погашення заборгованості за газ є важливою складовою домовленостей, закріплених Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років, укладеного 30 вересня за участі Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, НАК «Нафтогаз України», «Асоціації міст України», Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

«Термінал» писав, напередодні опалювального сезону борг облгазів становить 8,8 млрд грн.

