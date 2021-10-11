11 жовтня в дрібному опті ціни на пальне мали тенденцію до зростання

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 11 жовтня 2021 р відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро змінилася на 0.1% (2 коп/л) до 27.77 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день не змінилася — 28.53 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.31% (17 коп/л) до 26.91 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|27.77
|0.09
|2.17
|3.43
|Бензин А-95 євро
|28.53
|0.22
|2.31
|3.02
|Дизельне пальне євро
|26.91
|0.31
|4.07
|12.24
Довідково:
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