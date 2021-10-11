Ціни на АЗС 11 жовтня завмерли в нервовому очікуванні

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 7 жовтня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася 28.43 грн/л, бензину А-95 євро не змінилася — 30.24 грн/л. Дизельне пальне євро змінилося в ціні на 0.10% (2.0 коп/л) до 28.96 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 11 жовтня 2021 р змінився в ціні на 0.1 % (1.0 коп/л) до 17.55 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 58,0 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.43
|24.50
|0.00
|0.09
|Бензин А-95 євро
|30.24
|26.00
|0.00
|0.20
|Дизельне пальне Євро
|28.96
|24.50
|0.08
|0.50
|Зріджений газ
|17.55
|14.99
|0.07
|0.90
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