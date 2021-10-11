Ціни на нафту ростуть на високому попиті

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на нафту ростуть на високому попиті

Станом на 8.04 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent підскакує на 1,63%, до $83,74 за барель, листопадових ф’ючерсів на WTI — на 2,04%, до $80,95  за барель.

На ринку нафти в понеділок вранці продовжується зростання, чому сприяє високий попит на цю сировину в якості альтернативи природному газу, який сильно подорожчав, пише Прайм.

Так, в Європі газові ф’ючерси з початку серпня до кінця вересня зросли в ціні більш ніж удвічі, а історичний максимум був зафіксований 6 жовтня — $1937 за тисячу кубометрів. Проте, до кінця тижня вони відкотилися майже до $1000, але імпульс до попиту на заміну газу був серйозний.

Крім того, на останньому засіданні ОПЕК + альянс ухвалив рішення не прискорювати нарощування видобутку нафти. З серпня він збільшує видобуток на 400 тисяч барелів на добу щомісяця, розраховуючи до кінця вересня 2022 року поступово відмовитися від цих обмежень.

«Ціни на нафту як і раніше підтримуються високим попитом з боку деяких споживачів енергії, які можуть використовувати нафту як альтернативу природному газу, а також обмеженими поставками нафти з боку ОПЕК +», — прокоментували газеті Wall Street Journal аналітики NAB.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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