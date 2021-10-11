Ціни на нафту ростуть на високому попиті

Станом на 8.04 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent підскакує на 1,63%, до $83,74 за барель, листопадових ф’ючерсів на WTI — на 2,04%, до $80,95 за барель.

На ринку нафти в понеділок вранці продовжується зростання, чому сприяє високий попит на цю сировину в якості альтернативи природному газу, який сильно подорожчав, пише Прайм.

Так, в Європі газові ф’ючерси з початку серпня до кінця вересня зросли в ціні більш ніж удвічі, а історичний максимум був зафіксований 6 жовтня — $1937 за тисячу кубометрів. Проте, до кінця тижня вони відкотилися майже до $1000, але імпульс до попиту на заміну газу був серйозний.

Крім того, на останньому засіданні ОПЕК + альянс ухвалив рішення не прискорювати нарощування видобутку нафти. З серпня він збільшує видобуток на 400 тисяч барелів на добу щомісяця, розраховуючи до кінця вересня 2022 року поступово відмовитися від цих обмежень.

«Ціни на нафту як і раніше підтримуються високим попитом з боку деяких споживачів енергії, які можуть використовувати нафту як альтернативу природному газу, а також обмеженими поставками нафти з боку ОПЕК +», — прокоментували газеті Wall Street Journal аналітики NAB.