Десять країн Євросоюзу визнали атомну енергетику «зеленої» галуззю

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: , ,

Десять країн Євросоюзу визнали атомну енергетику «зеленої» галуззю

Десять країн ЄС виступили за включення атомної енергетики в розроблений Єврокомісією список галузей, які сприяють зменшенню шкоди навколишньому середовищу.

Про це пише газета Figaro в статті, авторами якої виступили прем’єр-міністри, міністри енергетики і економіки Франції, Румунії, Чехії, Фінляндії, Словаччини, Хорватії, Словенії, Болгарії, Польщі та Угорщини, повідомляє Прайм.

«Дуже важливо … розглядати всі технології виробництва енергії з невеликими викидами вуглекислого газу в рівній мірі. Тому вкрай необхідно, щоб атомна енергетика була включена в європейську таксономию до кінця цього року», — наголошується в статті.

Також в статті підкреслюється, що атомна енергетика — безпечний енергетичний ресурс, і на сьогоднішній день немає наукових доказів, що вона сприяє глобальну потеплінню більше, ніж інші види енергетики. Водночас автори називають атомну енергетику доступним і стабільним джерелом енергії, який, на відміну від газу, захищає споживачів Європи від цінових стрибків, а разом з тим значно знижує залежність європейських держав від виробництва електроенергії в інших країнах.

В даний час, як стверджується в статті, атомна енергетика забезпечує майже половину виробництва безвуглецевої електроенергії в Європі.

«Термінал» писав, Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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