Десять країн Євросоюзу визнали атомну енергетику «зеленої» галуззю

Десять країн ЄС виступили за включення атомної енергетики в розроблений Єврокомісією список галузей, які сприяють зменшенню шкоди навколишньому середовищу.

Про це пише газета Figaro в статті, авторами якої виступили прем’єр-міністри, міністри енергетики і економіки Франції, Румунії, Чехії, Фінляндії, Словаччини, Хорватії, Словенії, Болгарії, Польщі та Угорщини, повідомляє Прайм.

«Дуже важливо … розглядати всі технології виробництва енергії з невеликими викидами вуглекислого газу в рівній мірі. Тому вкрай необхідно, щоб атомна енергетика була включена в європейську таксономию до кінця цього року», — наголошується в статті.

Також в статті підкреслюється, що атомна енергетика — безпечний енергетичний ресурс, і на сьогоднішній день немає наукових доказів, що вона сприяє глобальну потеплінню більше, ніж інші види енергетики. Водночас автори називають атомну енергетику доступним і стабільним джерелом енергії, який, на відміну від газу, захищає споживачів Європи від цінових стрибків, а разом з тим значно знижує залежність європейських держав від виробництва електроенергії в інших країнах.

В даний час, як стверджується в статті, атомна енергетика забезпечує майже половину виробництва безвуглецевої електроенергії в Європі.

«Термінал» писав, Єврокомісія розглядає питання визнання атомної енергетики «зеленим» джерелом енергії. Про це сказав віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, де міністри фінансів держав єврозони розглядали питання різкого зростання цін на газ напередодні опалювального сезону.