EIB надасть ще €35 млн для проєкту транзиту азербайджанського газу в Болгарію

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: , ,

EIB надасть ще €35 млн для проєкту транзиту азербайджанського газу в Болгарію

Проєктна компанія з будівництва інтерконнектора Греція-Болгарія (IGB) — ICGB AD розраховує отримати третій транш кредиту від Європейського інвестиційного банку (EIB).

Він запланований на четвертий квартал 2021 року, пише АНГІ.

«До середини 2021 року в рамках затвердженого кредиту EIB було отримано €60 млн. Перший затверджений транш в розмірі €30 млн було виділено в серпні 2020 року, а другий (€30 млн) — в січні 2021 року. Третій транш у розмірі €35 млн запланований на четвертий квартал 2021 року. Ми відправили запит на отримання коштів в рамках Європейської енергетичної програми відновлення (EEPR), і до середини листопада 2021 року очікується виділення €16,5 млн. Зараз проводиться аудит технічних і фінансових звітів. Аудит для першого затвердженого траншу в рамках EEPR вже проведено Єврокомісією », — розповіли в компанії.

IGB забезпечить транспортування газу і постачання з нових джерел. Це робить його ключовим елементом енергетичної безпеки Болгарії і частиною національного плану з диверсифікації джерел газу. Потужність проекту — 3 млрд куб. м з можливістю доведення до 5 млрд куб. м. Половина пропускної здатності інтерконнектора вже зарезервована. Підписано контракт на поставку 1 млрд куб. м газу з «Шах Деніз-2» на основі довгострокового контракту з Булгаргаз.

Раніше «Термінал» писав, Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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