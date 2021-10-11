EIB надасть ще €35 млн для проєкту транзиту азербайджанського газу в Болгарію

Проєктна компанія з будівництва інтерконнектора Греція-Болгарія (IGB) — ICGB AD розраховує отримати третій транш кредиту від Європейського інвестиційного банку (EIB).



Він запланований на четвертий квартал 2021 року, пише АНГІ.

«До середини 2021 року в рамках затвердженого кредиту EIB було отримано €60 млн. Перший затверджений транш в розмірі €30 млн було виділено в серпні 2020 року, а другий (€30 млн) — в січні 2021 року. Третій транш у розмірі €35 млн запланований на четвертий квартал 2021 року. Ми відправили запит на отримання коштів в рамках Європейської енергетичної програми відновлення (EEPR), і до середини листопада 2021 року очікується виділення €16,5 млн. Зараз проводиться аудит технічних і фінансових звітів. Аудит для першого затвердженого траншу в рамках EEPR вже проведено Єврокомісією », — розповіли в компанії.

IGB забезпечить транспортування газу і постачання з нових джерел. Це робить його ключовим елементом енергетичної безпеки Болгарії і частиною національного плану з диверсифікації джерел газу. Потужність проекту — 3 млрд куб. м з можливістю доведення до 5 млрд куб. м. Половина пропускної здатності інтерконнектора вже зарезервована. Підписано контракт на поставку 1 млрд куб. м газу з «Шах Деніз-2» на основі довгострокового контракту з Булгаргаз.

Раніше «Термінал» писав, Болгарія отримує російський газ через Туреччину, а не через Україну.