Газ на УЕБ на минулому тижні продавався дорожче 40 тис. грн за тисячу кубометрів

Минулого тижня тривала торгівля ресурсом жовтня, листопада та грудня. Загалом заявки на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній. Серед них Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджи, Укренергоекспорт тощо.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Стартові ціни ресурсів мали неоднорідну тенденцію, що відповідала європейській: зростання на початку тижня та спад в кінці. Загалом станом на п’ятницю середні стартові ціни всіх ресурсів були вищими за аналогічний показник понеділка. Найбільше зростання стартової ціни було зафіксоване на ресурс ПСГ, станом на 8 жовтня середня стартова ціна на продаж складала 40092 грн., що на 8% більше за ціну 4 жовтня. Дана тенденція прослідковувалася і щодо інших ресурсів.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки в усіх сегментах, в ГТС та ПСГ. Загалом протягом тижня реалізовано 164 тис. куб. м. на Within-Day в ПСГ, де остання котирувальна ціна склала 44000 грн.

Раніше Термінал писав, що Мінекономіки сподівається на істотне зниження ціни на газ у наступному році.