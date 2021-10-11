Молдова зацікавлена у підписанні довгострокового контракту з Газпромом

Молдова зацікавлена в укладенні довгострокового контракту на поставку газу з Газпромом. Про це повідомив в ході прес-конференції в понеділок віце-прем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину за підсумками поїздки в Санкт-Петербург.

Передає ТАСС.

«Ми зацікавлені в підписанні довгострокового контракту [з "Газпромом"] на поставку газу на найвигідніших для республіки умовах, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни», — сказав Спину. Він повідомив, що в ході поїздки в Росію йому не вдалося обговорити це питання з головою правління Газпрому Олексієм Міллером «з об’єктивних обставин». Однак він зустрічався з главою підприємства «Газпром експорт» Оленою Бурмістровою.

«Ми обговорили з нею питання підписання довгострокового контракту, на цьому тижні ми почнемо переговори з Газпромом, щоб скласти робочий план. Додатково я повідомив, що ціна на газ нереалістична, є невиправданою для Молдови, я попросив продовжити контракт на умовах 2019 року», — сказав Спину. Він також поінформував ,що «уряд веде консультації з партнерами з розвитку, щоб знайти «альтернативні способи» виходу з ситуації. Перебоїв із забезпеченням Республіки газом і електроенергією не буде», — запевнив він.

Минулого тижня Молдовагаз і Газпром прийняли рішення продовжити контракт на постачання газу, що закінчився у вересні, до кінця жовтня, на час переговорів. Влада Республіки, яка підключилася до переговорів, виступає за збереження колишньої формули поставок, яка дозволяла істотно економити.

Так, в теплу пору року вартість газу для Молдови розраховувалася з урахуванням кон’юнктури німецького газового хаба NCG, в цей період ціни там знижуються. У холодний період року, на який припадає до 80% споживання Молдовою газу, його вартість прив’язувалася до ситуації на ринку дизельного палива і мазуту.

Раніше Термінал писав, що Сербія обговорює новий довгостроковий газовий контракт з Газпромом.