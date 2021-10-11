Молдова зацікавлена у підписанні довгострокового контракту з Газпромом

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: , ,

Молдова зацікавлена у підписанні довгострокового контракту з Газпромом

Молдова зацікавлена в укладенні довгострокового контракту на поставку газу з Газпромом. Про це повідомив в ході прес-конференції в понеділок віце-прем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину за підсумками поїздки в Санкт-Петербург.

Передає ТАСС.

«Ми зацікавлені в підписанні довгострокового контракту [з "Газпромом"] на поставку газу на найвигідніших для республіки умовах, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни», — сказав Спину. Він повідомив, що в ході поїздки в Росію йому не вдалося обговорити це питання з головою правління Газпрому Олексієм Міллером «з об’єктивних обставин». Однак він зустрічався з главою підприємства «Газпром експорт» Оленою Бурмістровою.

«Ми обговорили з нею питання підписання довгострокового контракту, на цьому тижні ми почнемо переговори з Газпромом, щоб скласти робочий план. Додатково я повідомив, що ціна на газ нереалістична, є невиправданою для Молдови, я попросив продовжити контракт на умовах 2019 року», — сказав Спину. Він також поінформував ,що «уряд веде консультації з партнерами з розвитку, щоб знайти «альтернативні способи» виходу з ситуації. Перебоїв із забезпеченням Республіки газом і електроенергією не буде», — запевнив він.

Минулого тижня Молдовагаз і Газпром прийняли рішення продовжити  контракт на постачання газу, що закінчився у вересні, до кінця жовтня, на час переговорів. Влада Республіки, яка підключилася до переговорів, виступає за збереження колишньої формули поставок, яка дозволяла істотно економити.

Так, в теплу пору року вартість газу для Молдови розраховувалася з урахуванням кон’юнктури німецького газового хаба NCG, в цей період ціни там знижуються. У холодний період року, на який припадає до 80% споживання Молдовою газу, його вартість прив’язувалася до ситуації на ринку дизельного палива і мазуту.

Раніше Термінал писав, що Сербія обговорює новий довгостроковий газовий контракт з Газпромом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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