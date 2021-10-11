Прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: , , ,

Прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E

Приєднання об’єднаної української енергосистеми до  ENTSO-E є «енергетичним безвізом», який відкриває для України нові можливості і наближає до Європи. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на заході «Інтеграція України до ENTSO-E: за крок до енергетичної незалежності», що відбувся 11 жовтня в межах 23-го Саміту Україна-ЄС.

Повідомляє Урядовий портал.

«У нашому баченні приєднання до енергосистеми Європи — це дуже практичний крок. Наші колеги зі Світового банку оцінюють, що економічні переваги від синхронізації ОЕС України з ENTSO-E становлять $1,5 млрд щороку», — зауважив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр також виділив п’ять основоположних переваг інтеграції в європейську енергомережу:

  •   Енергетична незалежність та безпека
  •   Прозорість та демонополізація
  •   Експортні можливості
  •   Декарбонізація
  •   Оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна впевнено йде до інтеграції в ENTSO-E та розраховує на політичну підтримку ЄС в цьому процесі.

Раніше Термінал писав, що проведено протиаварійне тренування оперативно-диспетчерського персоналу ОЕС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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