Прем’єр-міністр назвав переваги синхронізації ОЕС України з ENTSO-E

Приєднання об’єднаної української енергосистеми до ENTSO-E є «енергетичним безвізом», який відкриває для України нові можливості і наближає до Європи. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на заході «Інтеграція України до ENTSO-E: за крок до енергетичної незалежності», що відбувся 11 жовтня в межах 23-го Саміту Україна-ЄС.

Повідомляє Урядовий портал.

«У нашому баченні приєднання до енергосистеми Європи — це дуже практичний крок. Наші колеги зі Світового банку оцінюють, що економічні переваги від синхронізації ОЕС України з ENTSO-E становлять $1,5 млрд щороку», — зауважив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр також виділив п’ять основоположних переваг інтеграції в європейську енергомережу:

Енергетична незалежність та безпека

Прозорість та демонополізація

Експортні можливості

Декарбонізація

Оновлення застарілої інфраструктури та розвиток нових технологій, зокрема зберігання енергії.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна впевнено йде до інтеграції в ENTSO-E та розраховує на політичну підтримку ЄС в цьому процесі.

Раніше Термінал писав, що проведено протиаварійне тренування оперативно-диспетчерського персоналу ОЕС України.