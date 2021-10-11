Шахта «Новогродівська» запустила нову лаву із запасами вугілля 1,2 млн тонн

Обновлено: Октябрь 11, 2021. Тэги: ,

Шахта «Новогродівська» запустила нову лаву із запасами вугілля 1,2 млн тонн

На одній з найбільших діючих шахт Донецької області 1-3 «Новогродівська» введена в експлуатацію нова лава із запасами вугілля 1,2 млн тонн.

Майже все видобуте шахтою вугілля поставляється головній структурній одиниці ПАТ «Донбасенерго» — Слов’янській ТЕС, пише пресслужба компанії.

Нова лава залягає на глибині 750 метрів. З вересня 2019 року шахта працює без залучення державних вкладень. Для запуску нової лави інвестор придбав комплект очисного обладнання чеського виробництва (видобувний комбайн MB-470E, лавний скребковий конвеєр CZK-228/800), здійснюється ремонт і технічне обслуговування інфраструктурного комплексу шахти.

Колектив шахти 1-3 «Новогродівська» перевищує 1,9 тис. осіб. Як повідомив директор ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» Альберт Косенко, введення в дію нового очисного забою забезпечить стабільну роботу шахти на 14 місяців, безперебійні поставки на Слов’янську ТЕС і одночасно дасть змогу здійснювати підготовку нового очисного забою.

 Читайте в «Терміналі», в уряді запропонували вугільні регіони для першого етапу трансформації.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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