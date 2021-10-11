Шахта «Новогродівська» запустила нову лаву із запасами вугілля 1,2 млн тонн

На одній з найбільших діючих шахт Донецької області 1-3 «Новогродівська» введена в експлуатацію нова лава із запасами вугілля 1,2 млн тонн.

Майже все видобуте шахтою вугілля поставляється головній структурній одиниці ПАТ «Донбасенерго» — Слов’янській ТЕС, пише пресслужба компанії.

Нова лава залягає на глибині 750 метрів. З вересня 2019 року шахта працює без залучення державних вкладень. Для запуску нової лави інвестор придбав комплект очисного обладнання чеського виробництва (видобувний комбайн MB-470E, лавний скребковий конвеєр CZK-228/800), здійснюється ремонт і технічне обслуговування інфраструктурного комплексу шахти.

Колектив шахти 1-3 «Новогродівська» перевищує 1,9 тис. осіб. Як повідомив директор ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» Альберт Косенко, введення в дію нового очисного забою забезпечить стабільну роботу шахти на 14 місяців, безперебійні поставки на Слов’янську ТЕС і одночасно дасть змогу здійснювати підготовку нового очисного забою.

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