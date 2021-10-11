Запаси вугілля на складах ТЕС в Україні продовжують знижуватися

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України за останні три дні знизилися на 6,9% або 49,4 тис. тонн.

Передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Міністерства енергетики, якщо на ранок 8 жовтня 2021 року запаси на складах становили 716 тис. тонн, то до 11 жовтня вони знизилися до 666,6 тис. тонн.

При цьому витрата 7 і 10 жовтня був практично на одному рівні (54,3 тис. тонн і 54,5 тис. тонн), тоді як поставка значно знизилася (50,7 тис. тонн і 36,6 тис. тонн).

В цілому, протягом першої декади жовтня витрата вугілля ГК ТЕС України перевищила його поставку на 11,9% (на 59,9 тис. тонн).

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