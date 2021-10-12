2021-10-12: Нафта WTI вперше за майже сім років торгувалася вище $80 за барель

Контракти на нафту WTI в понеділок уперше за майже сім років завершили торги вище позначки $80 США за барель, оскільки криза на світовому ринку енергоносіїв продовжує посилювати попит на нафту.

Про це пише Прайм.

«З точки зору фундаментальних чинників, ситуація практично не змінилася», — відзначає Брайан Стейнкамп з Schneider Electric.

«Пропозиція обмежена, оскільки боротьба з пандемією йде успішно, а економічна активність продовжує відновлюватися. На цьому тлі всі види палива дорожчають, а в останні час ціни стали рости ще швидше на тлі наближення зими в північній півкулі», — додає експерт.

«При таких цінах (на природний газ) все більше уваги привертають альтернативні види палива, такі як нафта і нафтопродукти. Так, Saudi Aramco минулого тижня повідомила, що в результаті переходу генеруючих потужностей з газу на нафтопродукти попит на сиру нафту виріс на додаткові 500 000 барелів на день «, — нагадує Стейнкамп.

Листопадові ф’ючерси на сорт WTI на NYMEX закрилися з підвищенням. Найближчі ф’ючерси на північноамериканську нафту не завершували сесію на рівнях вище 80 доларів за барель з 31 жовтня 2014 року, згідно з ринковим даним Dow Jones.

Грудневі контракти на нафту Brent на ICE виросли в ціні на 1,26 долара, або 1,5%, до 83,65 долара за барель. Котирування досягли максимуму закриття з 9 жовтня 2018 року.

У вересні ОПЕК + збільшила видобуток на 470 000 барелів у день, проте багато країн коаліції не змогли повністю використовувати свої квоти на виробництво нафти, згідно з опублікованими в понеділок результатами опитування, проведеного S & P Global Platts. Минулого місяця обсяги нафтовидобутку 19 членів ОПЕК + були на 570 000 барелів на день нижче виділених їм квот.

Крім того, повінь в Китаї призвело до припинення роботи десятків вугільних шахт, що викликало підйом котирувань китайських ф’ючерсів на вугілля до рекордних максимумів, повідомили в Financial Times, і це потенційно може загострити енергетична криза в Азії.

Тим часом ф’ючерси на природний газ «досягли істотної перекупленности, піднявшись приблизно на 70% з досягнутих в середині серпня мінімумів», сказав Річі. «Тренд для котирувань природного газу залишається досить позитивним в середньостроковій перспективі, однак не варто дивуватися, якщо ринок візьме перепочинок після недавнього ралі», — додав він.