Білорусь і Росія планують підписати документи щодо постачання газу до кінця року. Про це заявив сьогодні журналістам міністр енергетики Віктор Каранкевич після відкриття XXV Білоруського енергетичного та екологічного форуму Energy Expo 2021.

Передає БЕЛТА.

«На рівні глав держав домовленості досягнуті. Ціна на природний газ залишається на рівні $128,5 за 1 тис. куб. м зараз здійснюється підготовка необхідних документів для їх підписання і надалі реалізації домовленостей на 2022 рік», — сказав Віктор Каранкевич.

За його словами, зараз готується проект Протоколу щодо внесення змін до міжурядової угоди з ціноутворення в газовій сфері, а також протокол між урядом Білорусі та ПАТ «Газпром». «Підписання цих документів планується до кінця року. На їх підставі буде підписуватися контракт на поставку газу», — зазначив міністр.

Раніше Термінал писав, що Молдова зацікавлена у підписанні довгострокового контракту з Газпромом.