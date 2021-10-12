Рубрика | газ, Украина

Дві області України оголосили НС через проблеми з постачання газу

Обновлено: Октябрь 12, 2021. Тэги: ,

Дві області України оголосили НС через проблеми з постачання газу

Закарпатська та Полтавська області оголосили ситуацію з постачанням газу бюджетним установам надзвичайною. Це дозволить скоротити процедуру закупівлі газу.

Передає РБК-Україна.

Як повідомив зазначив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, регіональна комісія з питань ТЕБ і НС визначила становище з постачанням газу до бюджетних та комунальних установ надзвичайною ситуацією.

«Тепер вони згідно з законом матимуть можливість укласти договори з «Нафтогазом» не за повною, а за скороченою процедурою, яка триватиме всього кілька днів», — повідомив написав він у своєму Telegram-каналі.

Крім того, комісія ТЕБ та НС у Закарпатській області прийняла рішення вважати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, надзвичайною. Її класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, постачальники, які до зростання цін виграли торги і уклали договори на постачання палива бюджетним установам, відмовляються це робити. Орієнтовна потреба природного газу для бюджетних установ на період опалювального сезону складає близько 25 млн кубометрів.

Як нагадали у прес-службі, наприкінці вересня Кабмін, НАК «Нафтогаз України», Офіс президента підписали Меморандум, згідно з ціна газу для бюджетних установ станови 16,39 гривень за кубометр.

«Однак Меморандум не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення. А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами», — йдеться в повідомленні.

Раніше Термінал писав, що АМКУ рекомендує Нафтогазу переглянути умови договорів з виробниками тепла.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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