Ф’ючерси на газ в Європі продовжують дешевшати

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі продовжують знижуватися, втрачаючи 4% до розрахункової ціни понеділка, і опустилися нижче 1000 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані торгів на ICE Futures.

Передає Прайм.

Вартість листопадового ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF відкрила торги на рівні 986,5 долара за тисячу кубометрів, а на 9:40 за Києвом трохи знизилася, становить 978,7 долара за тисячу кубометрів, що на 4,2% нижче розрахункової ціни понеділка.

У понеділок торги закрилися на рівні 1015 доларів за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна дещо перевищила 1020 доларів.

Раніше Термінал писав, що газ на УЕБ на минулому тижні продавався дорожче 40 тис. грн за тисячу кубометрів.