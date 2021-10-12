Кабмін надав держгарантію Укренерго на випуск єврооблігацій для розрахунку із виробниками «зеленої» електроенергії

Кабінет Міністрів надав НЕК «Укренерго» державну гарантію на випуск облігацій обсягом до 22,8 млрд грн для погашення боргів за вироблену з відновлюваних джерел електроенергію за «зеленим» тарифом.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається приватним акціонерним товариством НАК «Укренерго» шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи», — зазначено в постанові Кабміну №1049 від 11 жовтня 2021 року, оприлюдненій на Урядовому порталі у вівторок.

Згідно з постановою, Міненерго спільно з Укренерго та ДП «Гарантований покупець» мають забезпечити спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом, укладених між ГарПоком і ВДЕ-генерацією.

Раніше Термінал писав, що Міненерго запровадить гарантію походження зеленої електроенергії.