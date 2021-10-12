Кабмін надав держгарантію Укренерго на випуск єврооблігацій для розрахунку із виробниками «зеленої» електроенергії

Обновлено: Октябрь 12, 2021. Тэги: , , , ,

Кабмін надав держгарантію Укренерго на випуск єврооблігацій для розрахунку із виробниками «зеленої» електроенергії

Кабінет Міністрів надав НЕК «Укренерго» державну гарантію на випуск облігацій обсягом до 22,8 млрд грн для погашення боргів за вироблену з відновлюваних джерел електроенергію за «зеленим» тарифом.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо надання у 2021 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається приватним акціонерним товариством НАК «Укренерго» шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи», — зазначено в постанові Кабміну №1049 від 11 жовтня 2021 року, оприлюдненій на Урядовому порталі у вівторок.

Згідно з постановою, Міненерго спільно з Укренерго та ДП «Гарантований покупець» мають забезпечити спрямування запозичених коштів на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом, укладених між ГарПоком і ВДЕ-генерацією.

Раніше Термінал писав, що Міненерго запровадить гарантію походження зеленої електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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