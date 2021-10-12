Нафтогазова Асоціація України и Міненерго опрацьовують заходи з подолання кризи на паливному ринку

11 жовтня 2021р відбулася зустріч Президента Нафтогазової Асоціації України (НАУ) Нелі Привалової і Заступника Міністра Енергетики України Максима Немчинова. Під час зустрічі сторони обговорили проблемні питання технічних регламентів про вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива і про вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.
Повідомляє НАУ.
В результаті обговорення сторони дійшли висновку про необхідність оперативного внесення змін до зазначених техрегламентів, зокрема:
- щодо дизельного палива — повернути до технічного регламенту показники «граничної температури фільтрації».
- щодо безбіоетанольного бензину Е0 — ввести порядок його маркування в документах про якість.
- щодо скрапленого газу — передбачити можливість проведення оцінки відповідності скрапленого газу, який виробляється серійно.
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