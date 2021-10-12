Єврокомісія розглядає сценарії забезпечення газом України

У Єврокомісії розуміють занепокоєння України щодо постачань газу. Єврокомісія розглядає різні сценарії, як забезпечити реверс з Європи.

Передає РБК-Україна з посиланням на заяву президент Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час Саміту Україна — ЄС в Києві.

«Я розумію занепокоєння щодо постачання газу, і Єврокомісія разом з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України», — сказала вона.

За її словами, вивчаються можливості збільшення поставок газу з країн ЄС, в т.ч. реверсних поставок зі Словаччини.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, «що Україна залишається і має залишатися надійним транзитером газу».

В той же час вона заявила, що якщо Україна підвищить енергоефективність, їй не потрібно буде вже купувати газ.

Раніше Термінал писав, що Газпром не забронював додаткові потужності ГТС України на жовтень.