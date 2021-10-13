2021-10-13: Ціни на нафту незначно знижуються на новинах про можливі ядерні переговори з Іраном

Світові ціни на нафту в середу вранці символічно знижуються на новинах про відновлення ядерних переговорів з Іраном, що робить можливим додатковий приплив на ринок цієї сировини.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 7.55 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent знижується на 0,11%, до 83,32 долара за барель, листопадових ф’ючерсів на WTI — також на 0,11%, до 80,55 долара за барель.

«У звіті Блумберга йдеться, що переговори можуть початися вже на цьому тижні», — сказали газеті Wall Street Journal аналітики OANDA.

За словами експертів, якщо після декількох тижнів переговорів буде досягнуто прогресу, перепідписання договору США з Іраном, що стосується розробок в області ядерної енергії, може привести до падіння ціни на нафту марки Brent приблизно до $70 за барель.