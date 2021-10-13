71 тисяча сімей стали учасниками програми «Енергодім»

Станом на 8 жовтня Фонд енергоефективності отримав та зареєстрував 785 заявок від ОСББ на участь у програмі «Енергодім»: за пакетом А «Легкий» — 152, за пакетом Б «Комплексний» – 633.
Повідомляє Фонд енергоефективності.
Загальна вартість енергоощадних проектів — 6 млрд 428 млн 179 тис. грн.
А орієнтовна сума грантів, що отримають ОСББ, складе до 70% вартості проектів або 4 млрд 076 млн 574 тис. грн.
Сумарна економія енергії у модернізованих будинках складе понад 5 млн кВт·год/рік.
Області-лідери за кількістю поданих заявок — Волинська, Львівська та Миколаївська.
Раніше Термінал писав, що Ощадбанк розпочав співпрацю з Фондом енергоефективності в рамках програми «Енергодім».