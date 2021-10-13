Через відсутність палива не працюють 20 блоків ТЕС і ТЕЦ

Обновлено: Октябрь 13, 2021. Тэги: , ,

Через відсутність палива не працюють 20 блоків ТЕС і ТЕЦ

В Україні 20 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) пішли в простій через відсутність палива.

Ще 10 енергоблоків ТЕС подали заявки на аварійний ремонт. Про це свідчать дані диспетчера енергоринку держкомпанії Укренерго.

Укренеро повідомляє, що за тиждень з 4 до 11 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися на 6,5% до 666,6 тис. тонн. Зокрема, запаси газового вугілля знизилися на 4,7% до 511 тис. тонн, антрацитового – на 12% до 155,6 тис. тонн.

Середньодобові обсяги постачання вугілля за останні 10 днів становили 56,5 тис. тонн, тоді як витрата (спалювання) – 61,6 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС було в 3,9 рази менше вугілля, ніж повинно було бути на 11 жовтня.

«Термінал» писав, Компанія «ДТЕК Енерго» вкотре розповідає про проблеми на енергоблоках своїх ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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