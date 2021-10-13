Через відсутність палива не працюють 20 блоків ТЕС і ТЕЦ

В Україні 20 енергоблоків теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) пішли в простій через відсутність палива.

Ще 10 енергоблоків ТЕС подали заявки на аварійний ремонт. Про це свідчать дані диспетчера енергоринку держкомпанії Укренерго.

Укренеро повідомляє, що за тиждень з 4 до 11 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися на 6,5% до 666,6 тис. тонн. Зокрема, запаси газового вугілля знизилися на 4,7% до 511 тис. тонн, антрацитового – на 12% до 155,6 тис. тонн.

Середньодобові обсяги постачання вугілля за останні 10 днів становили 56,5 тис. тонн, тоді як витрата (спалювання) – 61,6 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС було в 3,9 рази менше вугілля, ніж повинно було бути на 11 жовтня.

«Термінал» писав, Компанія «ДТЕК Енерго» вкотре розповідає про проблеми на енергоблоках своїх ТЕС.