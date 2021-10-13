Ціни на газ в Європі виросли на 4%

Ф’ючерсні ціни на газ в Європі на відкритті торгів середи виросли на 4%, до 1067,5 долара за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів на ICE Futures, пише Прайм.

Вартість листопадового ф’ючерсу на газ за індексом голландського TTF, найбільш ліквідного європейського хаба, відкрила торги на рівні 1055,5 долара за тисячу кубометрів, а станом на 10:00 за Києвом вона становить 1067,5 долара, що на 3,9% вище розрахункової ціни вівторка.

Динаміка ф’ючерсів відраховується на біржі від розрахункової ціни попереднього торгового дня. У вівторок торги закрилися на рівні 1050 доларів за тисячу кубометрів, а розрахункова ціна склала майже 1030 доларів.

Ціни на газ в Європі різко зросли в останні місяці. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі.

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