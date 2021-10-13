ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 11%

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області, пише пресслужба компанії.

Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.

ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.

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