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ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 11%

Обновлено: Октябрь 13, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 11%

ДТЕК Нафтогаз видобув більше 1,5 млрд куб. м природного газу за три квартали 2021 року та збільшив видобуток на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Компанія збільшила видобуток завдяки успішній реалізації програми буріння, капітальних ремонтів та інтенсифікації свердловин на родовищах у Полтавській області, пише пресслужба компанії.

Зокрема, 12 вересня ДТЕК Нафтогаз ввів у експлуатацію свердловину №58 Мачухського родовища. Свердловина глибиною 5360 м була пробурена за 97,5 діб, що є рекордним показником для України. Дебіт свердловини складає 300 тис. м3 газу на добу. Загалом у 2021 році компанія завершила буріння 4 свердловин.

ДТЕК Нафтогаз веде розробку двох родовищ, а також продовжує геологорозвідувальні та камеральні роботи ще на трьох ділянках у Полтавській області, у тому числі на Зінківській площі. На першому етапі інвестиції в розвідувальні роботі по Зінківській площі складуть більше 1 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», ДТЕК Нафтогаз завершив будівництво блочної холодильної установки (БХУ) із випередженням термінів – завершення будівництва було заплановане на кінець грудня цього року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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