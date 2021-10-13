На Бурштинській ТЕС вдруге за тиждень аварійні ситуації

Компанія «ДТЕК Енерго» вкотре розповідає про проблеми на енергоблоках своїх ТЕС.

12 жовтня, о 22:12 відключено від мережі енергоблок №10 ДТЕК Бурштинської ТЕС через появу свища в топці котла, пише пресслужба компанії.

«Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Ремонтні бригади уже приступили до усунення зауважень», — йдеться у повідомленні.

Відключення блоку не вплинуло на тепло- і електропостачання Бурштинського енергоострова.

Станція продовжує нести навантаження 872 МВт. В роботі енергоблоки №5,6,7,8,9, 11 та 12.

Читайте в «Терміналі», на складах ТЕС знаходиться у 3,1 раза менше вугілля, ніж має бути станом на 27 вересня згідно з графіком накопичення палива, затвердженим Міненерго.