Нарощувати транзит газу через українську ГТС небезпечно — Президент Росії

Нарощувати транзит російського газу через Україну небезпечно, оскільки через знос її газотранспортна система може «лопнути зовсім», і Європа залишиться без цього каналу поставок, заявив Президент Росії Володимир Путін на пленарному засіданні «Російського енергетичного тижня».

Передає Інтерфакс.

Путін нагадав, що в 2021 році поставки російського газу через Україну перевищать зобов’язання за довгостроковим контрактом на 10%. «Нехай спасибі хоча б скажуть — замість цього одна лайка лунає», — зазначив президент.

«Зношеність ГТС України становить 80-85%. Перш ніж прокачувати, необхідно привести цю систему в нормативний стан», — сказав він.

Путін заявив, що Росія готова зберегти контракт на прокачування через ГТС України після 2024 року і навіть збільшити його, але потрібне розуміння обсягів: «ми готові зберегти цей контракт, якщо будуть забезпечені економічні та екологічні умови. Готові-потрібно все рахувати».

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