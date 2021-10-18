2021-10-18: Ціна нафти Brent піднялась вище $86 вперше за три роки

Світові ціни на нафту прискорили зростання до 1%, при цьому вартість нафти марки Brent піднялася вище позначки в 86 доларів за барель вперше з 4 жовтня 2018 року, свідчать дані торгів.

Передає Investing.

Станом на 7.06 за Києвом ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent зростала на 1,07% — до 85,77 долара за барель, хвилинами раніше ціна Brent перевищила 86 доларів за барель вперше з 4 жовтня 2018 року. Листопадові ф’ючерси на WTI дорожчали на 1,46%, до 83,49 долара за барель, грудневі ф’ючерси на WTI — на 1,42%, до 82,89 долара за барель.

Ціни на нафту ростуть у понеділок вранці на тлі перспектив зростання попиту. «Поступове зняття обмежень через COVID — 19 у всьому світі також, ймовірно, допоможе відновленню споживання палива», — заявили газеті Wall Street Journal аналітики ANZ, зазначивши новини про те, що США відкриють свої кордони для повністю вакцинованих іноземних мандрівників, починаючи з наступного місяця.

Раніше Термінал писав, що МЕА понизило оцінку зростання попиту на нафту в 2021 році.