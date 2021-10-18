ДТЕК Енерго витратила 1,7 млрд грн на підготовку ТЕС до зими

Обновлено: Октябрь 18, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК Енерго витратила 1,7 млрд грн на підготовку ТЕС до зими

Для забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, особливо в період опалювального сезону, за 9 місяців цього року ДТЕК Енерго спрямував в ремонту кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд майже 1,7 млрд грн.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

На сьогодні енергетики реалізували 23 із 28 запланованих (у т.ч. додаткових) у цьому році ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Так, виконано 82% від запланованих обсягів ремонтної кампанії. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС.

На стадії реалізації знаходяться 5 ремонтів блоків на Запорізькій, Курахівській, Луганській, Добротвірській та Ладижинській ТЕС. До кінця року планується реалізувати ще 1 плановий ремонт енергоблоків на Бурштинській ТЕС.

Всього за підсумками 2021 року ДТЕК Енерго планує спрямувати в ремонту кампанію ТЕС понад 2,5 млрд грн.

Читайте у Терміналі: Інфраструктура України готова до опалювального сезону — прем’єр-міністр.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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