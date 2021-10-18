ДТЕК Енерго витратила 1,7 млрд грн на підготовку ТЕС до зими

Для забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, особливо в період опалювального сезону, за 9 місяців цього року ДТЕК Енерго спрямував в ремонту кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд майже 1,7 млрд грн.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

На сьогодні енергетики реалізували 23 із 28 запланованих (у т.ч. додаткових) у цьому році ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Так, виконано 82% від запланованих обсягів ремонтної кампанії. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС.

На стадії реалізації знаходяться 5 ремонтів блоків на Запорізькій, Курахівській, Луганській, Добротвірській та Ладижинській ТЕС. До кінця року планується реалізувати ще 1 плановий ремонт енергоблоків на Бурштинській ТЕС.

Всього за підсумками 2021 року ДТЕК Енерго планує спрямувати в ремонту кампанію ТЕС понад 2,5 млрд грн.

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