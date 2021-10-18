Експорту електроенергії з торгової зони «ОЕС України» 18-19 жовтня 2021 року не буде — Укренерго

Відповідно до розроблених НЕК «Укренерго» прогнозних балансів потужності, для підтримання балансової надійності енергосистеми та забезпечення безперебійного електропостачання українських споживачів визначені граничні значення експорту електроенергії з торгової зони «ОЕС України» (в напрямку Польщі) 18-19 жовтня 2021 року.

Інформує Укренерго.

З 00:00 до 24:00 години 18-19 жовтня прогноз граничних значень експорту з «ОЕС України» складає 0 МВт.

Граничні величини експорту 18-19 жовтня визначені у відповідності до прогнозу споживання електроенергії на зазначені дні. Крім того при розрахунках було враховано рівень забезпеченості паливом ТЕС та ТЕЦ в «ОЕС України» та статистику аварійних ремонтів генеруючого обладнання на цих станціях.

Раніше Термінал писав, що запаси вугілля на складах ТЕС в Україні продовжують знижуватися.