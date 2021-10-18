Газпром знов не забронював додаткові потужності ГТС України

Газпром не став бронювати на листопад додаткові потужності ГТС України на транзит газу до Європи, свідчать дані угорської торгової платформи RBP.
Передає Прайм.
Всього на аукціоні в понеділок пропонувалося забронювати на наступний місяць «тверді» потужності газотранспортної системи ГТС України в обсязі 9,8 мільйона кубометрів на добу. Однак ця пропозиція залишилася незатребуваною, як і на попередньому аукціоні, де пропонувалися додаткові потужності на жовтень.
При цьому, згідно з даними платформи GSA Platform, компанія забронювала на листопад потужності в 31,4 мільйона кубометрів газу на добу для транзиту через Польщу по газопроводу «Ямал — Європа» із запропонованих 89,1 мільйона кубів.
Читайте у Терміналі: Нарощувати транзит газу через українську ГТС небезпечно — Президент Росії.