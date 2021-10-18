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Група компаній «Кліар Енерджі» запустить Поліську ТЕС та Сіверську ТЕЦ на біомасі

Обновлено: Октябрь 18, 2021. Тэги: ,

Група компаній «Кліар Енерджі» запустить Поліську ТЕС та Сіверську ТЕЦ на біомасі

Два великих ВДЕ-енергетичних об’єкта – Поліська ТЕС (м. Овруч) та Сіверська ТЕЦ (м. Славутич), – які не змогла вивести на планові показники видачі енергії компанія «Укртепло», перейшли під керівництво лідера реалізації біоенергетичних проєктів України Групи компаній «Кліар Енерджі».

Повідомляє Кліар Енерджі.

Восени 2021 року Група компаній «Кліар Енерджі» продовжила підготовку запуску двох великих, однак незавершених енергооб’єктів: Поліської ТЕС в м. Овруч (планова потужність – 5,9 МВт*год) і Сіверської ТЕЦ в м. Славутич (планова потужність – 12,5 МВт*год).

«Початково будівництвом та запуском об’єктів займалась компанія «Укртепло». У 2017 р. почалося будівництво Сіверської ТЕЦ в м. Славутич, а у 2018 році Поліської ТЕС в м. Овруч. Планувалось, що енергооб’єкти вийдуть на планові показники генерації енергії у 2020 та 2021 рр відповідно. Проте, попри багатомільйонні інвестиції (тільки в забудову Поліської ТЕС було інвестовано понад 10 млн євро), компанія «Укртепло» не змогла закінчити роботи у зазначений термін. Об’єкти на території станцій були добудовані лише частково, а обіцянки адміністраціям міст Славутича та Овруча «підвищити інвестиційну привабливість регіонів та створити «магніти» для залучення нових бізнес-проєктів» залишилися невиконаними», — зазначає компанія.

Наразі Група компаній «Кліар Енерджі» проводить повний технічний і фінансовий аудит отриманих в управління станцій. Тільки після цього будуть оголошені терміни остаточного завершення проєкту. На думку фахівців Групи компаній «Кліар Енерджі», доведення працездатності Поліської ТЕС і Сіверської ТЕЦ до планових показників допоможе збалансувати енергосистему України, підвищить інвестиційну привабливість регіонів, а також прискорить процес відмови від викопних джерел енергії на користь відновлюваних, тобто посприяє підтримці загальноєвропейської тенденції Green Deal.

Читайте у Терміналі: Перехід на відновлювану енергетику займе 10-15 років — Президент України.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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