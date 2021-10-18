Кокс і вугілля рекордно подорожчали в Китаї

Ціни на коксівне вугілля і кокс в Китаї підскочили приблизно на 9% в понеділок і оновили історичні максимуми на тлі зберігаються проблем з поставками.

Передає Investing.

Січневі ф’ючерси на коксівне вугілля на Даляньской товарної біржі в ході сесії піднімалися на 9% до 3869 юанів ($601,24) за тонну. Контракт завершив торги на позначці 3847 юанів за тонну, подорожчавши на 8,4%.

Ф’ючерси на кокс вичерпали дозволений ліміт денного зростання, підскочивши на максимально можливі 9% до 4344 юанів за тонну.

За вересень Китай виробив 334,1 мільйона тонн вугілля, у серпні — 335,24 мільйона тонн. У річному вираженні виробництво у вересні знизилося на 0,9%, за даними Національного бюро статистики.

Виробництво коксу минулого місяця впало на 9,6% в річному численні до 37,18 мільйона тонн.

Раніше термінал писав, що Центренерго отримає гроші на закупівлю вугілля шляхом першочергового погашення боргів Укренерго.