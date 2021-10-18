Кокс і вугілля рекордно подорожчали в Китаї

Обновлено: Октябрь 18, 2021. Тэги: ,

Кокс і вугілля рекордно подорожчали в Китаї

Ціни на коксівне вугілля і кокс в Китаї підскочили приблизно на 9% в понеділок і оновили історичні максимуми на тлі зберігаються проблем з поставками.

Передає Investing.

Січневі ф’ючерси на коксівне вугілля на Даляньской товарної біржі в ході сесії піднімалися на 9% до 3869 юанів ($601,24) за тонну. Контракт завершив торги на позначці 3847 юанів за тонну, подорожчавши на 8,4%.

Ф’ючерси на кокс вичерпали дозволений ліміт денного зростання, підскочивши на максимально можливі 9% до 4344 юанів за тонну.

За вересень Китай виробив 334,1 мільйона тонн вугілля, у серпні — 335,24 мільйона тонн. У річному вираженні виробництво у вересні знизилося на 0,9%, за даними Національного бюро статистики.

Виробництво коксу минулого місяця впало на 9,6% в річному численні до 37,18 мільйона тонн.

Раніше термінал писав, що Центренерго отримає гроші на закупівлю вугілля шляхом першочергового погашення боргів Укренерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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