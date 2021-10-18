Нафтогаз хоче прийняти участь у сертифікації Північного потоку-2

НАК «Нафтогаз України» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора Північного потоку-2, повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко.
Передає Інтерфакс-Україна.
«Нафтогаз України, як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора Північного потоку-2 перед німецьким регулятором», — сказав він на прес-конференції в Києві у понеділок.
Раніше Термінал писав, що перша нитка газопроводу «Північний потік-2″ заповнена технічним газом.