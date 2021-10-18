Продаж електроенергії на УЕБ у вересні зріс майже у 2,3 раза

Обновлено: Октябрь 18, 2021. Тэги: , ,

Продаж електроенергії на УЕБ у вересні зріс майже у 2,3 раза
На Українській енергетичній біржі (УЕБ) за вересень 2021 року було реалізовано 18,42 млн МВт-год. електроенергії (включно з реалізацією за покладеними спеціальними обов’язками з продажу електроенергії на потреби населення), що майже у 2,3 раза більше порівняно із серпнем.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«Ініціаторами торгів виступили 23 компанії. Загальний обсяг реалізованої електричної енергії на УЕБ у вересні склав 18 419,59 тис. МВт-год. Загальний обсяг реалізованої електричної енергії на УЕБ, за минулий місяць, збільшився на 125,99% відносно серпня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Загалом у вересні 2021 року на УЕБ провели 122 аукціони з продажу базового, пікового, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії, з них 111 — у спеціальних сесіях та 11 — комерційних сесіях.

При цьому на спеціальних сесіях з продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, було продано 531 тис. МВт-год. енергії; у комерційних секціях — 527 МВт-год.

Зазначається, що споживання електроенергії у вересні становило 10,96 млн МВт-год., що на 5,8% більше, ніж за вересень 2020 року.

Читайте в «Терміналі», на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії. Ініціаторами виступили ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Центренерго», які у підсумку реалізували 1546,3 тис. Мвт-год. та 32,37 тис. Мвт-год. відповідно.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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