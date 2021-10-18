Продаж електроенергії на УЕБ у вересні зріс майже у 2,3 раза

На Українській енергетичній біржі (УЕБ) за вересень 2021 року було реалізовано 18,42 млн МВт-год. електроенергії (включно з реалізацією за покладеними спеціальними обов’язками з продажу електроенергії на потреби населення), що майже у 2,3 раза більше порівняно із серпнем.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«Ініціаторами торгів виступили 23 компанії. Загальний обсяг реалізованої електричної енергії на УЕБ у вересні склав 18 419,59 тис. МВт-год. Загальний обсяг реалізованої електричної енергії на УЕБ, за минулий місяць, збільшився на 125,99% відносно серпня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Загалом у вересні 2021 року на УЕБ провели 122 аукціони з продажу базового, пікового, навантаження спеціального обов’язку та блочних позицій електроенергії, з них 111 — у спеціальних сесіях та 11 — комерційних сесіях.

При цьому на спеціальних сесіях з продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, було продано 531 тис. МВт-год. енергії; у комерційних секціях — 527 МВт-год.

Зазначається, що споживання електроенергії у вересні становило 10,96 млн МВт-год., що на 5,8% більше, ніж за вересень 2020 року.

Читайте в «Терміналі», на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії. Ініціаторами виступили ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Центренерго», які у підсумку реалізували 1546,3 тис. Мвт-год. та 32,37 тис. Мвт-год. відповідно.