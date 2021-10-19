2021-10-19: Нафта дорожчає на побоюваннях енергетичної кризи

Світові ціни на нафту у вівторок вранці коливаються на побоюваннях кризи енергоресурсів.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 8.05 кск ціна грудневих ф’ючерсів на нафту марки Brent росла на 0,09%, до $84,41 за барель, грудневі ф’ючерси на WTI дорожчали на 0,21%, до $ 81,86 за барель.

У понеділок ціна нафти марки Brent досягла рекордного показника в $86 за барель вперше з 4 жовтня 2018 року. Такому ралі на ринку «чорного золота» сприяє зростання попиту при нестачі пропозиції.

Крім того, перегони цін на газ при його нестачі в Європі також знаменують загострення ситуації з енергоресурсами. Ще на початку серпня розрахункова ціна найближчого ф’ючерсу за індексом голландського TTF становила близько 515 доларів за тисячу кубометрів, а до кінця вересня показник виріс більш ніж удвічі. З 6 жовтня ціни на газ на світовому ринку почали знижуватися, досягнувши історичного максимуму на рівні тисячу дев’ятсот тридцять сім доларів за тисячу кубометрів.

За словами старшого аналітика ринку The Price Futures Group Філа Флінна (Phil Flynn), які наводить газета Wall Street Journal, на ринку нафти, ймовірно, буде спостерігатися зростання волатильності через недавні багаторічних максимумів цін.