Нафтогаз готовий забезпечити газом промисловість, але за ринковою ціною — Юрій Вітренко

Обновлено: Октябрь 19, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз готовий забезпечити газом промисловість, але за ринковою ціною — Юрій Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова протягом опалювального сезону забезпечити необхідними обсягами газу всі категорії споживачів, заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко на брифінгу в Києві.

Повідомляє Нафтогаз України.

Голова правління Нафтогазу зазначив, що наразі компанія активно укладає угоди на постачання газу з бюджетними установами. Незабаром газ від НАК зможуть отримувати й комунальні установи.

Юрій Вітренко додав, що Нафтогаз також спроможний забезпечити газом усіх промислових споживачів, які мають таку потребу та готові працювати на умовах, що відповідають поточній ринковій ситуації.

«Якщо буде попит з боку промисловості за ринковою ціною, то Нафтогаз як постачальник останньої надії забезпечить всі необхідні обсяги за поточною ринковою ціною. Водночас, ми чесно кажемо, що як національна компанія ми не можемо покривати попит з боку комерційних промислових споживачів за ціною, яка була б неринковою», – зазначив голова правління Нафтогазу.

«В нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах», – підсумував Юрій Вітренко.

Читайте у Терміналі: Нафтогаз хоче прийняти участь у сертифікації Північного потоку-2.

Автор:

(Всего статей: 19147)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: