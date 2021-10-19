Нафтогаз готовий забезпечити газом промисловість, але за ринковою ціною — Юрій Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» готова протягом опалювального сезону забезпечити необхідними обсягами газу всі категорії споживачів, заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко на брифінгу в Києві.

Повідомляє Нафтогаз України.

Голова правління Нафтогазу зазначив, що наразі компанія активно укладає угоди на постачання газу з бюджетними установами. Незабаром газ від НАК зможуть отримувати й комунальні установи.

Юрій Вітренко додав, що Нафтогаз також спроможний забезпечити газом усіх промислових споживачів, які мають таку потребу та готові працювати на умовах, що відповідають поточній ринковій ситуації.

«Якщо буде попит з боку промисловості за ринковою ціною, то Нафтогаз як постачальник останньої надії забезпечить всі необхідні обсяги за поточною ринковою ціною. Водночас, ми чесно кажемо, що як національна компанія ми не можемо покривати попит з боку комерційних промислових споживачів за ціною, яка була б неринковою», – зазначив голова правління Нафтогазу.

«В нас є можливість імпортувати газ з різних європейських країн – Польщі, Угорщини, Словаччини, зараз прораховується варіант імпорту з Румунії. У нас достатньо диверсифікований імпорт, тому ми впевнені, що зможемо забезпечити і платоспроможний попит української промисловості. А населення вже забезпечене достатніми обсягами газу власного видобутку і газом, який є у сховищах», – підсумував Юрій Вітренко.

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