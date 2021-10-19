Облгази у вересні збільшили борг перед ОГТСУ

Обновлено: Октябрь 19, 2021. Тэги: , ,

Облгази у вересні збільшили борг перед ОГТСУ

У вересні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) відібрали для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) природний газ із магістральних газогонів на понад 2,6 млрд грн.

З них — газ на 1,9 млрд грн відібрали оператори ГРМ, що входять до групи РГК, пише пресслужба ОГТСУ.

Станом 18 жовтня, сумарний борг облгазів перед Оператором ГТС України (ОГТСУ) складає 10,9 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн — заборгованість облгазів групи РГК.

У вересні найбільший приріст відбувся також з боку облгазів групи РГК, які відібрали 50 млн куб. м газу — на 1,9 млрд грн. Окрім того, Донецькоблгаз відібрав газу на 201,2 млн грн, а Черкасигаз — на 172,9 млн грн.

Накопичення боргів облгазами негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України. Зокрема, протягом 2020-2021 років було подано близько 50 позовних заяв щодо стягнення заборгованості за врегулювання щодобових негативних небалансів на загальну суму понад 9 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», керівник ОГТСУ просить НАТО гарантувати транзит російського газу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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