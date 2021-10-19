Облгази у вересні збільшили борг перед ОГТСУ

У вересні 2021 року оператори газорозподільних мереж (обл-, міськгази) відібрали для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) природний газ із магістральних газогонів на понад 2,6 млрд грн.
З них — газ на 1,9 млрд грн відібрали оператори ГРМ, що входять до групи РГК, пише пресслужба ОГТСУ.
Станом 18 жовтня, сумарний борг облгазів перед Оператором ГТС України (ОГТСУ) складає 10,9 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн — заборгованість облгазів групи РГК.
У вересні найбільший приріст відбувся також з боку облгазів групи РГК, які відібрали 50 млн куб. м газу — на 1,9 млрд грн. Окрім того, Донецькоблгаз відібрав газу на 201,2 млн грн, а Черкасигаз — на 172,9 млн грн.
Накопичення боргів облгазами негативно впливає на фінансовий стан Оператора ГТС України. Зокрема, протягом 2020-2021 років було подано близько 50 позовних заяв щодо стягнення заборгованості за врегулювання щодобових негативних небалансів на загальну суму понад 9 млрд грн.
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